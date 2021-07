Flash: Jeffrey Dean Morgan e Lauren Cohan vogliono essere Batman e Joker Flashpoint!

Jeffrey Dean Morgan e Lauren Cohan, le superstar della popolare serie tv The Walking Dead, sono pronti e più che disposti ad interpretare versioni alternative di Batman e Joker in un futuro film di Flash.

Qualora ve lo foste dimenticati, i due attori hanno interpretato Thomas e Martha Wayne in una sequenza memorabile di Batman v Superman di Zack Snyder: da allora, molti fan hanno spinto per vedere Jeffery Dean Morgan nei panni della versione Flashpoint di Batman, una versione alternativa del supereroe che viene da un mondo in cui Bruce Wayne è stato ucciso e suo padre Thomas è diventato Batman per vendicarlo. Lo stesso attore ha parlato di questa eventualità in più di un'occasione, e adesso che il film stand-alone di Flash con Ezra Miller promette di dare il via al Multiverso DC, le speranze di Jeffrey Dean Morgan sono più vive che mai.

Parlando con Comicbook, infatti, l'attore di The Walking Dead ha dichiarato: "Mi piacerebbe tantissimo. Voglio dirlo, sottoscriverlo e che sia messo a verbale. In realtà, entrambi vorremmo tornare” ha rivelato Jeffrey Dean Morgan, tirando in ballo anche la collega Lauren Cohan e rivelando che i due hanno parlato anni fa della possibilità di interpretare versioni alternative di Batman e Joker: “Lauren e io ne abbiamo parlato per anni. Mi piacerebbe moltissimo vedere la sua versione del Joker. Mai dire mai. Con la DC in particolare, non si sa mai, anche al di fuori dello Snyder-Verse. Ma posso dire che io e Lauren abbiamo chiarito questa cosa fra di noi: saremmo più che disposti a farlo!".

The Flash uscirà il 4 novembre 2022.