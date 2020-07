Flash: Jeffrey Dean Morgan sarà Batman? 'Michael Keaton mi ha rubato il lavoro'

Con l'annuncio del possibile ritorno di Michael Keaton come Batman per il film su Flash, l'attenzione si è ovviamente spostata altrove, ma i fan non dimenticano il Thomas Wayne interpretato da Jeffrey Dean Morgan per Zack Snyder.

La sua partecipazione in The Flash è stata smentita, ma l'attore ha comunque avuto modo di commentare la questione in un'intervista per ComicBook.com: "Michael Keaton è apparso e mi ha rubato il lavoro. No, in realtà credo che sia davvero figo. Da quando Zack Snyder si è allontanato dal progetto, diciamo che anche il mio ruolo se n'è andato con lui. Comunque, ci sono ancora discussioni a riguardo, quindi staremo a vedere!".

L'interprete di Negan in TWD sembra aver lasciato uno spiraglio che non mancherà di far sperare i fan, soprattutto considerando che lui stesso aveva ammesso di essere un grande appassionato di Flashpoint, una particolare storyline alternativa in cui Flash si ritrova a fare i conti con Thomas Wayne, divenuto Batman quando sua moglie e suo figlio sono stati uccisi.

Visto che il DCEU è in continua espansione, e che ormai i Batman si moltiplicano a vista d'occhio, non è assurdo pensare che possa esserci spazio anche per lui in futuro, dopo Keaton. Nel frattempo un fan ha già reso omaggio al possibile Batman di Morgan.