Flash: insider di Warner Bros paragona il film DC con Ezra Miller a Il cavaliere oscuro

Dopo il leak del Batwing di Batman di Michael Keaton, torniamo a parlare dell'attesissimo cinecomix DC The Flash grazie ad un nuovo report pubblicato sulle pagine del celebre magazine hollywoodiano Variety.

A giudicare dalle reazioni riportate da alcuni addetti ai lavori di Warners Bros., citati nel pezzo della rivista, The Flash potrebbe finire col diventare il film rivelazione del 2023: vessato dai tantissimi problemi di produzione (un film stand-alone sul supereroe è inseguito fin dagli anni '80, e questa versione è 'nata' per la prima volta nel 2014) e accompagnato da una serie di controversie infinite legate al suo protagonista Ezra Miller, il film continua ad essere coccolato dietro le quinte e chi afferma di averlo visto non fa che parlarne con ammirazione. Ora ci si mette anche Variety:

"Il regista Andy Muschietti ha ottenuto un grande successo dai film di It per Warner, Michael Keaton e Ben Affleck stanno tornando nei panni di Batman e la trama si basa sui viaggi nel tempo e sui multiversi, ovvero due delle cose più interessanti e divertenti attualmente nei film di supereroi", scrive il trade nel suo rapporto. "E c'è di più: gli addetti ai lavori della Warner Bros non erano così entusiasti per un cinecomix dai tempi de Il cavaliere oscuro. In effetti, quasi tutto ciò che riguarda The Flash indica l'arrivo di un possibile fenomeno blockbuster per la prossima estate."

Detto questo, come saprete Warner Bros. Discovery ha cambiato strategia riguardo il futuro dei DC Studios, e con James Gunn e Peter Safran alla guida non è dato sapere quale sarà il destino della saga di Flash con Ezra Miller. Secondo diverse fonti, molti camei inizialmente previsti sono stati tagliati per limare il film e adattarlo ai nuovi scopi del franchise (anche Henry Cavill è stato rimosso da The Flash, dopo la sua uscita di scena come Superman).

Ricordiamo che il primo trailer di The Flash arriverà durante il prossimo Super Bowl: cosa vi aspettate? Ditecelo nei commenti.