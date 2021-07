Flash, incidente in moto per Batman: sospese le riprese del film DC

Nei giorni scorsi abbiamo visto il Batman di Ben Affleck sfrecciare sul set di Flash, il nuovo film DC dedicato al velocista scarlatto di Ezra Miller, e ora la produzione ha subito una causa forzata proprio a causa di un incidente che ha coinvolto lo stuntman del Cavaliere Oscuro in sella alla Batmoto.

Secondo quanto riportato dal Glagow Live, dei testimoni oculari hanno affermato che ieri un membro della troupe si è scontrato con il veicolo di Batman durante le riprese nella Renfield Street, nel centro della città scozzese, obbligando dunque la produzione a fermarsi per la giornata.

"Il cameraman sta inseguendo la moto in bicicletta ed è finito sotto" ha dichiarato un testimone, che ha poi rivelato che il membro della troupe è stato immediatamente portato in ospedale tra gli "applausi" del resto degli addetti ai lavori. Al momento non ci sono novità sullo stato di salute del cameraman, anche perché Warner Bros. non ha ancora commentato ufficialmente l'incidente.

Diretto da Andy Muschietti, lo ricordiamo, Flash vedrà l'atteso ritorno di Ben Affleck e Michael Keaton nei panni dei rispetti Bruce Wayne/Batman, mentre Sasha Challe farà il suo debutto nel ruolo di Supergirl. L'uscita del film nelle sale è fissata al 4 novembre 2022.