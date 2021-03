Flash, importanti novità nel cast del film con Ezra Miller: ecco a chi dovrà rinunciare

Dopo la recente conferma che Kirsey Clemon tornerà nei panni di Iris West per il film di Flash, con Ezra Mller, l'Hollywood Reporter ha svelato delle importanti novità sul cast del progetto, riguardanti in particolare i genitori di Barry Allen.

Stando a quanto riportato dall'autorevole rivista, l'attrice spagnola Maribel Verdú - nota per le sue interpretazioni in Y Tu Mama Tambien di Alfonso Cuaron e Il labirinto del fauno di Guillermo del Toro - è stata ingaggiata da Warner Bros. per vestire i panni della madre di Barry.

Allo stesso tempo, tuttavia, THR fa sapere che Billy Crudup ha dovuto rinunciare al ruolo del padre per via dei suoi impegni con la serie Apple The Morning Show, la quale l'anno scorso gli è valsa un Emmy come miglior attore non protagonista. A quanto pare, i numerosi rinvii e ritardi causati dalla pandemia stanno creando dei conflitti di programmazione in moltissime produzioni, soprattutto sul fronte degli attori.

Vi ricordiamo che la pellicola di Andy Muschietti vedrà nel cast anche Michael Keaton e Ben Affleck nei panni dei rispettivi Bruce Wayne/Batman, in una trama che vedrà al centro il Multiverso.

Nel frattempo, Warner Bros. ha annunciato ufficialmente i progetti di Batgirl e Zatanna tra la lineup di titoli DC in arrivo nei prossimi anni.