Flash, un'importante novità sul Multiverso nelle nuove foto dal film?

Dopo anni e anni di attesa, da qualche mese sono finalmente iniziate le riprese del film di Flash con protagonista Ezra Miller, e con il Multiverso di mezzo, possiamo aspettarci davvero di tutto... Come il personaggio protagonista di queste nuove foto dal set.

Sia DC che Marvel si stanno preparando a tuffarsi a capofitto nel Multiverso con i loro nuovi prodotti cinematografici e televisivi, e mentre non è ancora chiaro se a esplorare più a fondo il concetto al cinema per i secondi sarà Spider-Man: No Way Home, Flash sarà di certo la pellicola che romperà gli equilibri per i primi.



E se sappiamo già che vedremo almeno due Batman diversi, Michael Keaton e Ben Affleck, di differenti Flash sappiamo ancora poco, ma sembra che ce ne sarà almeno uno...

Delle nuove foto dal set mostrerebbero infatti Ezra Miller nei panni di Barry Allen interagire davanti alle telecamere con un altro attore, vestito in maniera molto simile a quella di Barry, con lo stesso colore di capelli, e dotato di strumenti solitamente utilizzati per inserire parti in CGI in fase di post-produzione.



Tutto sembrerebbe puntare quindi a una versione alternativa di Barry Allen, come osserva anche l'account che ha pubblicato le foto su Twitter (trovate il post in calce alla notizia): "Immagini dal set delle riprese del film di Flash rivelano che vedremo Barry Allen interagire con una versione alternativa di sé stesso proveniente da un'altra Terra".



E voi, cosa ne pensate? Fateci sapere nei commenti.



Il film di Flash arriverà nelle sale a novembre 2022.