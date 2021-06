Flash, ecco la prima immagine del costume di Supergirl: la foto di Andy Muschietti

Dopo la foto del Batman di Michael Keaton macchiato di sangue e un primo sguardo al nuovo costume di Ezra Miller, la nuova immagine ufficiale di Flash è dedicata al debutto di Supergirl, interpretata nel film da Sasha Calle.

A pubblicare la foto ci ha pensato come di consueto il regista Andy Muschietti, che ha condiviso sul proprio profilo Instagram un sguardo ravvicinato al costume di Supergirl che già si era visto nel video in cui il filmmaker annunciava all'attrice di The Young and The Restless di aver superato i provini per il ruolo di Kara Danvers.

Le riprese di Flash si stanno svolgendo a Londra proprio in questo periodo, e mentre i dettagli principali sulla trama sono ancora tenuti sotto segreto, è stato confermato che la pellicola vedrà il ritorno di Michael Keaton e Ben Affleck nei panni delle rispettive versioni del Cavaliere Oscuro, cosa che con tutta probabilità avrà a che vedere con il multiverso legato alla storia di Flashpoint, la celebre run a fumetti firmata da Geoff Johns.

L'uscita del film è fissata al 4 novembre 2022, mentre vi ricordiamo che il prossimo film DC, l'atteso The Suicide Squad di James Gunn, è in arrivo il 5 agosto 2021.



