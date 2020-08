Flash: l'identità del villain principale del film con Ezra Miller non è così scontata

A quanto pare, Andy Muschietti e Christina Hodson hanno in serbo un'altra sorpresa per noi, perché il main villain del film di Flash parrebbe non essere poi così assodato.

Dopo mesi e mesi, anni addirittura, costellati di incertezze, sembra proprio che il film di Flash stia prendendo piede, anzi... Diciamo pure premendo sull'acceleratore.

Nelle scorse settimane abbiamo infatti appreso che la pellicola si baserà su Flashpoint, ma non seguirà pedissequamente gli intrecci narrativi della storia: non vi sarà la guerra tra le Amazzoni e gli Atlantidei, ad esempio, e pare che non ritroveremo il Thomas Wayne di Jeffrey Dean Morgan, ovvero l'originale Batman di Flashpoint.

Tuttavia, è stata confermata la presenza sia del Batman di Ben Affleck che di Michael Keaton, e Andy Muschietti ha recentemente dichiarato che "tutto ciò che abbiamo visto finora esiste da qualche parte del Multiverso DC" (infatti il Flash di Ezra Miller prenderà il nome da quello di Grant Gustin), aprendo dunque le porte a una marea di possibilità.

Tra queste però non sembrerebbe esserci Eobard Thawne a.k.a. Reverse Flash come villain principale della pellicola, almeno stando a quanto riportato in esclusiva dal sito Heroic Hollywood.

Cosa vorrà dire questo per il film? Chi potrebbe, a questo punto, ricoprire il ruolo dell'antagonista principale?

In attesa di conferme ufficiali, scriveteci nei commenti le vostre teorie al riguardo.