Flash, Henry Cavill non sarà nel film: 'Non c'è nessun contratto con DC'

Abbiamo visto nei giorni scorsi un nuovo video dal set di Flash. Nel film diretto da andy Muschietti, attualmente in fase di produzione, oltre al Barry Allen di Ezra Miller vedremo ben due Batman, interpretati da Ben Affleck e Michael Keaton. A quanto pare, però, non ci sarà il Superman di Henry Cavill.

Dopo i recenti rumor sulla presenza del protagonista di The Witcher in Flash, infatti, il giornalista Umberto Gonzalez di TheWrap ha smentito le voci scrivendo su Twitter: "Non sarà in Flash e in effetti al momento non ha un accordo per riprendere il ruolo di Superman in nessun film."

Qualche giorno fa c'è stata la sospensione delle riprese di Flash per un incidente, ma la produzione va avanti. Henry Cavill, dal canto suo, ha commentato qualche tempo fa le continue voci su un suo coinvolgimento nel film.

"I rumor si fanno sempre più selvaggi. La quantità di speculazioni e di cose che leggo su Internet è straordinaria e talvolta frustrante, quando vedi gente prendere per buone cose del genere, come se fossero dei fatti" ha raccontato a Variety. "Ma l'importante è che la gente ne sia entusiasta, e penso che sia importante essere entusiasti di un personaggio come Superman. Superman è un personaggio fantastico. Se la gente ne parla, va bene, perché questo significa che vogliono vedere di nuovo il personaggio. E in un mondo ideale, mi piacerebbe assolutamente interpretare di nuovo quel personaggio."

L'uscita di Flash al cinema è al momento prevista per il 4 novembre 2022.