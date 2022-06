Flash, altri guai per Ezra Miller: spuntano nuovi incidenti e dichiarazioni delle vittime

Come ben sappiamo, Ezra Miller di The Flash è finito al centro di diversi scandali negli ultimi due anni, tra arresti e accuse che non hanno fatto sicuramente bene all'immagine dell'attore.

In un nuovo rapporto di Variety, la vittima del video virale che vede Miller aggredire un fan ha ora parlato pubblicamente per la prima volta, oltre ad un'altra presunta vittima di un altro incidente.

La vittima, che ha chiesto di rimanere anonima, ha rivelato che l'incontro è iniziato dopo aver chiesto a Miller di alcune ferite, con l'attore che ha detto loro che "erano cicatrici di una battaglia". Hanno poi continuato: "Solo per fartelo sapere, potrei portarti in una rissa", e l'attore avrebbe risposto: "Vuoi davvero combattere?" Questo scambio avrebbe portato allo scontro fisico visto nel video.

"Pensavo fosse solo un gioco, ma così non è stato", ha detto la vittima "All'improvviso è sopra di me, cercando di soffocarmi e continuando ad urlarmi in faccia se volevo combattere. Il mio amico che stava filmando ha visto che la cosa stava diventando seria, quindi ha interrotto le riprese e l'ha spinto via mentre stava ancora cercando di assalirmi. Due miei amici stavano trattenendo [Miller] urlando: "Questo è quello che volevi! Questo è quello che volevi!'".

Il rapporto di Variety continua rivelando un nuovo evento precedentemente sconosciuto al pubblico. Una presunta vittima di Berlino ha raccontato del proprio incontro con Miller, che all'inizio sembrava piacevole prima di diventare violento e aggressivo, dopo avergli detto di non fumare in casa. La storia sarebbe stata confermata anche da altre cinque fonti.

La vittima, identificata solo come Nadia, ha continuato. "Ho chiesto loro di andarsene circa 20 volte, forse di più. Hanno iniziato a insultarmi. Mi hanno chiamato 'pezzo di mer*a transfobico' e "nazista". È diventato così stressante per me. Stavano girando per casa mia, guardando tutto, toccando tutto, spargendo foglie di tabacco sul pavimento. E' stato disgustoso e molto invadente".

Questi rapporti sono solo gli ultimi riguardanti il comportamento irregolare dell'attore, con Miller che vivrebbe con tre bambini in una casa piena di armi e marijuana. Tutte queste notizie non hanno fatto altro che gettare incertezze sul futuro del personaggio della DC, con il Flash di Ezra Miller che sarebbe la versione peggiore di sempre per i fan.