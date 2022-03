Flash, grave la posizione di Ezra Miller: ha derubato e minacciato di uccidere una coppia

Nelle scorse ore vi avevamo segnalato l'arresto della star di Flash e Harry Potter Ezra Miller, denunciato per molestie e disturbo della quiete, ma a quanto pare la situazione sarebbe più grave del previsto.

Una coppia protetta da anonimato residente a Hilo, Hawaii, ha infatti presentato un ordine restrittivo contro la star Animali Fantastici, dopo che l'attore li avrebbe minacciati di morte e derubati. La coppia ha presentato una richiesta formale per un ordine restrittivo temporaneo, sostenendo che l'attore, che era con loro nel bar in cui la polizia lo ha restato, ha minacciato di ucciderli dopo averli derubati del portafogli.

Secondo il documento ufficiale del tribunale, Miller sarebbe "esploso" di rabbia gridando: "Seppellirò te e la tua moglie troia". L'ordine restrittivo afferma inoltre che "Ezra Miller è ricco e famoso, il che gli rende molto più facile l'accesso alle armi, oltre alla possibilità di inviare terzi per molestare la coppia". Insieme col portafogli, l'attore avrebbe rubato anche la tessera di previdenza sociale, il passaporto, la patente e alcune carte bancarie della coppia. Al momento in cui scriviamo, questi oggetti non sono ancora stati restituiti ai legittimi proprietari.

Continuate a seguirci per tutte le informazioni e gli aggiornamenti su questa incredibile vicenda, che neanche a farlo a posta sembra proseguire di pari passo con la vicenda dello schiaffo di Will Smith a Chris Rock: a proposito, cliccando sul link evidenziato potrete guardare il video integrale sottotitolato in italiano.