Flash, Grant Morrison sul film scartato e la salute di Ezra Miller: 'Ha tagliato i ponti'

In questi giorni si sta facendo un gran parlare del nuovo film DC The Flash, anche se per le ragioni peggiori: continuano a preoccupare, infatti, i comportamenti sempre più borderline di Ezra Miller, e in una nuova intervista anche il noto autore Grant Morrison ha voluto commentare la situazione.

Morrison ha dichiarato di essersi spaventato a causa dei numerosi aggiornamenti riguardo le disavventure personali di Ezra Miller, una preoccupazione provata a distanza dato che l'autore non è più in contatto con lui: "So che sta avendo dei problemi, ma non parlo con lui da diverso tempo. L'ultima volta che l'ho sentito è stato molto, molto tempo prima di tutto questo che sta succedendo nella sua vita. Tutto quello che posso dire è che semplicemente la persona di cui si legge non è la persona che conosco io, che ho conosciuto io. Tutto ciò che so al riguardo è ciò che sapete anche voi, ciò che si può leggere sui giornali e sui siti. Ezra ha tagliato i ponti con praticamente chiunque, da un po' di tempo a questa parte. Non è la persona che era all'epoca. Non c'era alcun tipo di aggressività in lui. L'impressione che mi ero fatto era che fosse un ragazzo super intelligente con così tanti talenti diversi."

In aggiunta, l'autore ha anche raccontato qualche dettaglio in più sulla sceneggiatura di The Flash che scrisse proprio insieme ad Ezra Miller, ovviamente prima che il progetto ripartisse da zero fino a raggiungere la forma che ha ottenuto oggi sotto la guida del regista Andy Muschietti:

"Beh, c'erano state alcune precedenti versioni e, per quanto ricordo, Ezra non era del tutto contento di ciò che stavano ottenendo. Lui aveva moltissime idee. Un giorno venne da me, con un fascicolo pieno di idee e di bozze. Iniziammo a lavorarci insieme. Davvero, eravamo solo noi due. E' venuto qui in Scozia e abbiamo iniziato a scrivere questa cosa. E' stato un periodo molto bello. Ma la Warner Bros. ci ha concesso solo due settimane! Dovevamo diventare letteralmente Flash per portare a termine il lavoro, ma evidentemente la Warner aveva altri piani. Era una storia su Flash, non era legata al Multiverso, e non ne furono soddisfatti. Fortunatamente però sono stato pagato comunque!".

Per altre letture, ecco l'ultimo messaggio di Ezra Miller postato sui social prima della cancellazione del profilo Instagram.