Flash Gordon giudicato irrispettoso: il film riceve un disclaimer per contenuti offensivi

Flash Gordon è uno dei personaggi più iconici degli anni '80 e il film con Sam J. Jones è riuscito a dare nuova vita all'universo fantascientifico originatosi con i fumetti. Non tutti sono stati felici di scoprire certi stereotipi presenti nella pellicola.

Dopo i disclaimer per i film Disney, anche Flash si è ritrovato a fare i conti con la comparsa di un'avvertenza che mette in guardia gli spettatori prima dei titoli di testa. In questo caso il provvedimento arriva dalla British Board of Film Classification, che si è occupata della riedizione del film.

Il problema non sta tanto nella rappresentazione del protagonista o di certe situazioni poco al passo con i tempi, ma in come è stato dipinto l'antagonista principale, Ming il Terribile. Il ruolo garantì a Max Von Sydow un premio al Napierville Cinema Festival, ma se un simile attore venisse scelto per una parte del genere al giorno d'oggi i social andrebbero sicuramente in fiamme nel giro di due minuti. L'associazione che ha posto il disclaimer ha infatti spiegato:

"Ming il Terribile è caratterizzato come un personaggio asiatico dell'est a causa dei capelli e del trucco, ma è interpretato da un attore svedese nel film, Max Von Sydow. Non crediamo che qualcosa del genere potrebbe accadere in una produzione moderna ed è qualcosa che, lo sappiamo, gli spettatori potrebbero trovare sospetto se non addirittura offensivo. Il personaggio di Ming proviene ovviamente dai fumetti di Flash Gordon degli anni '30 e gli atteggiamenti nei confronti degli stereotipi discriminatori si sono evoluti in maniera sostanziale da allora, giustamente".

Ciò ha inoltre portato ad una diversa classificazione nel rating inglese. In un periodo in cui il pubblico è particolarmente sensibile a certe tematiche, anche Anne Hathaway si è ritrovata al centro della polemica per Le Streghe.