Flash, il giovane Barry Allen in una foto sul set con Andy Muschietti

Sui social è stata pubblicata e poi cancellata una foto dal set di Flash, il nuovo film DC diretto da Andy Muschietti. Ian Loh ha pubblicato una foto che lo ritrae in compagnia del regista sul set del film, nella camera da letto del giovane Barry Allen. Le riprese del film sono attualmente ancora in corso e vedranno il ritorno di Ezra Miller.

La star di Justice League riprende il ruolo di Barry Allen/Flash, affiancato da Sasha Calle nel ruolo di Supergirl e soprattutto Michael Keaton di nuovo nei panni di Batman.

Ian Loh è invece il giovane attore che interpreterà un Barry Allen infante e nel post, Loh celebrava il compleanno del regista, Andy Muschietti.



Basandoci sull'aspetto della camera da letto vista nell'immagine, Barry Allen era un bambino dei primi anni 2000, visto che la location presenta poster di Scooby-Doo 2 e Looney Tunes: Back in Action.

Uno degli aspetti più interessanti del film è il ritorno di Keaton: ed è stato lo stesso attore a spiegare perché tornare nel costume di Batman è stato 'follemente normale'.

Keaton ha interpretato il personaggio nei film di Tim Burton, Batman (1989), contrapposto ad un folle Jack Nicholson nei panni di Joker, e in Batman - Il ritorno (1992) insieme a Danny DeVito nel ruolo del Pinguino e Michelle Pfeiffer in quello di Catwoman.



Nonostante il suo ingresso nel film, Michael Keaton ha confessato di non aver capito diverse cose di Flash, e di essere un po' in confusione rispetto alla trama e alle dinamiche del film.