Flash, George Clooney tornerà come Batman nel film? La risposta di Ben Affleck

Se Spider-Man: No Way Home ha fatto parlare di sé per i possibili camei illustri da parte questo o quell'attore, la sua controparte nell'universo DC non può che essere il film di Flash, che vanta già la presenza confermata di Michael Keaton e Ben Affleck. Ma che ne è del Batman di George Clooney?

È Ben Affleck a dare la risposta al quesito durante un recente episodio del talk show Jimmy Kimmel Live!.

Il furbo presentatore riesce infatti a formulare la domanda in maniera tale da far "sputare il rospo" ad Affleck, anche se non sembra che sia alcun rospo da sputare, dopotutto.

"George Clooney è nel film? E diccelo, perché tanto lo sai che se fosse lui qui al posto suo se lo lascerebbe scappare" lo stuzzica Kimmel.

"Sì, è vero, se lo lascerebbe proprio scappare" concorda Affleck, che però poi aggiunge "Che è il motivo per cui ti posso dire che no, non c'è. O almeno, se c'è, non lo è venuto a dire a me! Forse pensa che lo andrei a raccontare a qualcuno...".

"Voglio dire, è possibile che non me lo sia venuto a raccontare, ma onestamente non credo che voglia tornare a indossare le orecchie a punta e non credo sia nel film di Flash. Ma se ci pensate, non ho nemmeno visto Michael Keaton" continua, rendendo noto questo curioso dettaglio (questo vuol forse dire che i due non condividono scene insieme?).

Tuttavia, le parole di Affleck rispecchiano ciò che aveva detto qualche tempo fa lo stesso Clooney, quando ha spiegato perché non sarà nel film di Flash.

Ad ogni modo, il segmento termina con Kimmel che fa ad Affleck: "Forse non te l'ha rivelato proprio perché pensa che sia tu la talpa che rivela tutto al web... Senti ma ci sono Tobey Maguire e Andrew Garfield nel film di Flash?".

Beh, tanto vale tentare, no?