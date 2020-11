Flash, George Clooney: 'Non hanno richiesto la presenza dei miei capezzoli'

Sappiamo che tornerà il Batman di Michael Keaton. Sappiamo che tornerà il Batman di Ben Affleck. Ma che ne è del Batman di George Clooney? Ecco cosa ha risposto l'attore quando gli è stata posta la medesima domanda.

Come ci è stato ripetuto più volte anche dal regista Andy Muschietti, il film di Flash sarà un pionte tra personaggi e timeline, dove "si ricomincia tutto senza dimenticare nulla".

Per questo ormai non stupirebbe nessuno se da un momento all'altro dovesse venir fuori che anche altre versioni dei personaggi DC più popolari possano venir fuori, come ad esempio il Batman di George Clooney.

Eppure, l'attore sembra abbastanza sicuro che ciò non accadrà.

Parlando con Empire, Clooney ha risposto all'inevitabile domanda tra una risata e l'altra, rivelando "È divertente... Noterai che non mi hanno chiamato!".

E ancora: "Per qualche ragione non sono stato contattato. Non hanno richiesto la presenza dei miei capezzoli" afferma sempre ridendo. E infine, la (rassegnata?) conferma...

"Sentite, ci sono delle cose che davvero non si può mai sapere. Ma questa... Beh, la so".

In una recente intervista, dopotutto, Clooney aveva confessato di aver trovato indifendibile la sua interpretazione in Batman & Robin, come anche alcune scelte creative del film.

E voi, vorreste vederlo tornare nel film di Flash? Fateci sapere nei commenti.