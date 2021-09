Flash, la nuova foto dal set potrebbe aver svelato il villain del film: è legato a Batman?

L'identità del villain di Flash è attualmente sconosciuta, ma la la nuova immagine ufficiale di Flash potrebbe aver fornito un grosso indizio sul misterioso cinecomic DC Films con protagonisti Ezra Miller, Michael Keaton e Ben Affleck.

Come sappiamo il film diretto da Andy Muschietti includerà, oltre ovviamente a Flash, la presenza di (almeno) due diversi Batman, provenienti da due universi cinematografici separati, così come una nuova Supergirl (interpretata da Sasha Calle), tutti pronti a collaborare con lo Scarlet Speedster per un'avventura attraverso il Multiverso. Ma chi sarà il villain? Secondo una teoria, potrebbe trattarsi di un cattivo DC legato ai fumetti di Batman.

La nuova foto che il regista ha pubblicato su Instagram durante il fine settimana ha mostrato la tuta indossata da Michael Keaton in Batman Returns dipinta di rosso con un simbolo Flash sul petto. Potrebbe benissimo trattarsi di una mash-up esclusivamente promozionale, ma alcuni fan hanno ipotizzato che in realtà rappresenti il costume del villain: sebbene il film sarà basato su Flashpoint, un evento a fumetti che ha visto Barry alterare la realtà dell'universo DC dopo essere tornato indietro nel tempo per impedire che sua madre venisse assassinata, sappiamo che l'adattamento sarà molto libero, ed è dunque possibile che il film tragga ispirazione anche da altri fumetti DC. Secondo una teoria, dunque, il costume postato su Instagram da Andy Muschietti anticiperebbe il villain Red Death, la versione malvagia di Flash che è stata introdotta nell'evento crossover Dark Nights: Metal del 2017 di DC. Creato da Scott Snyder e Greg Capullo, Red Death proviene dal Dark Multiverse, un regno da incubo in cui diverse versioni di Batman si sono rivolte al male e alla fine hanno unito le forze per distruggere il multiverso DC principale. Red Death è una versione di Batman che, dopo aver subito una grande tragedia, decide di rapire e fondersi con Flash, acquisendo poteri da velocista per il proprio tornaconto.

La scelta di un villain del genere avrebbe senso considerato che il film di Flash viaggerà attraverso realtà parallele (dunque perché non visitare il Dark Universe?) ma sarebbe sicuramente un azzardo, considerato che Red Death non è il villain più popolare di Flash (e di Batman): ma voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti.

