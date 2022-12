Flash: foto leak del merchandising anticipa la presenza di un celebre velivolo di Batman!

In questi minuti è spuntata online una nuova foto dedicata ad una linea di giocattoli ispirati a Flash, l'atteso cinecomix DC diretto da Andy Muschietti e con protagonista Ezra Miller che includerà i ritorni di Michael Keaton e Ben Affleck nei panni dei rispettivi Batman.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, la pagina dei fan Batman Online ha intercettato una nuova foto arrivata sui social in queste ore: l'immagine mostra un giocattolo dedicato al film DC Flash che, oltre alle action figure del supereroe in rosso e di Batman, include anche un modellino del celebre Batwing, il velivolo che accompagna il Cavaliere Oscuro nelle sue avventure tanto nei fumetti quanto al cinema. Che Michael Keaton sarà visto a bordo del Batwing, nel corso del nuovo film della DC? Magari i fan lo scopriranno già a partire dal primo trailer ufficiale di The Flash, che verrà pubblicato durante il Super Bowl: sarà la prima volta che Warner Bros. parteciperà all'evento dopo una pausa durata ben 17 anni.

Ricordiamo che The Flash ha una data d'uscita fissata per il 16 giugno 2023. Il film, in lavorazione da diversi anni, negli ultimi giorni è tornato a far parlare di sé in quanto, secondo le indiscrezioni, Warner Bros avrebbe deciso di tagliare il cameo del Superman di Henry Cavill, dopo l'annuncio ufficiale di un nuovo film di Superman con un attore più giovane.

Continuate a seguirci per tutte le novità in arrivo dal mondo DC.