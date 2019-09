Flash: Finn Wolfhard entusiasta della scelta di Andy Muschietti alla regia

La star di Stranger Things e IT - Capitolo Due, Finn Wolfhard, ha dichiarato di essere entusiasta di sapere che sarà Andy Muschietti a dirigere il film su Flash per Warner Bros. Pictures e DC Films. I due hanno collaborato proprio nei due film tratti dal romanzo capolavoro di Stephen King. Il secondo capitolo è nei cinema in queste settimane.

Finn Wolfhard, noto in tutto il mondo per il ruolo di Mike Wheeler nella serie Netflix, Stranger Things, e per aver interpretato il giovane Richie Tozier nei due adattamenti cinematografici di IT, ha espresso la sua felicità per il passaggio di Muschietti dall'horror al cinecomic.

"Non l'ho infastidito ma è stato un po' come 'è così bello, amico!', 'Si, sono davvero entusiasta'. Sono entusiasta di vedere cosa ne esce. Spero che lo faccia. Il primo IT, ricordo di aver lavorato con Cary Fukunaga e poi ha lasciato. Poi è arrivato Andy ed è un regista così straordinario; è una di quelle cose del tipo che non stai realizzando il film finché non sei sul set. Spero che Andy lo faccia, sarà adorabile".



La fiducia di Finn Wolfhard nelle capacità di Andy Muschietti è enorme, dopo aver lavorato insieme al cineasta argentino in entrambi i capitoli di IT.

Andy Muschietti è la scelta finale per la regia del film, dopo diverse divergenze creative che hanno coinvolto Seth Grahame-Smith, Rick Famuyiwa, John Francis Daley e Jonathan Goldstein. Ezra Miller dovrebbe riprendere il suo ruolo di Barry Allen/The Flash.

'Sarà una splendida storia umana' ha commentato Muschietti dopo l'ufficializzazione del suo coinvolgimento nel progetto. A fine agosto anche Ezra Miller ha confermato la sua presenza nel film.