Flash, il film è 'un ponte tra personaggi e timeline, ricomincerà tutto senza dimenticare'

È la produttrice del film e moglie del regista Andy Muschietti, Barbara Muschietti, a commentare nuovamente la collocazione del film di Flash nel Multiverso DC durante la seconda parte dell'evento virtuale DC FanDome.

In queste ore è possibile accedere nuovamente al portale del DC FanDome per esplorare ancora il Multiverso legato a tutti i prodotti e contenuti targati DC, come ad esempio la pellicola di Flash diretta da Andy Muschietti.

E proprio a proposito dell'atteso film sul velocista scarlatto, la produttrice Barbara Muschietti ha fornito nuove informazioni, anticipando la presenza e la validità di diversi personaggi e timeline.

"Beh, voglio che lo andiate a vedere, quindi non vi dirò granché" ha esordito "Ma vi posso dire che è sarà divertente ed entusiamante e ci saranno un sacco di personaggi DC. Flash è il supereroe di questo film perché è il ponte tra tutti questi personaggi e le varie timeline. E, in un certo senso, ricomincia tutto, senza però dimenticare nulla".

Solo qualche settimana fa, in occasione della prima parte dell'evento, era stato il marito a pronunciare parole abbastanza simili.

"Questo film è un po' una cerniera, nel senso che presenta una storia che implica un universo unificato dove le iterazioni cinematografiche che abbiamo visto finora sono valide. È inclusivo perché vi dice che tutto ciò che avete visto esiste, e tutto ciò che vedrete esiste, nello stesso, unificato multiverso" aveva detto il regista.

Il film di Flash arriverà nelle sale nel 2022.