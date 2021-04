Flash, nel film con Ezra Miller rivedremo la Batmobile di Michael Keaton?

Oltre a riunire alcuni dei supereroi DC più amati, il film di Flash con protagonista Ezra Miller potrebbe riservarci numerose sorprese. Possibile che la Batmobile di Michael Keaton sia una di queste?

Dopo l'annuncio del ritorno dei Batman di Michael Keaton e Ben Affleck, il film di Flash ha guadagnato l'attenzione di tutti coloro che erano ancora in dubbio su ciò che ne sarebbe stato del progetto in fase di sviluppo ormai da anni.

L'arrivo di Andy Muschietti dietro la cinepresa ha però dato uno slancio alla produzione, e negli ultimi tempi abbiamo avuto tantissimi aggiornamenti sulla pellicola, tra annunci di casting (come quello di Sasha Calle nel ruolo di Supergirl o la conferma di Kiersey Clemons come Iris West) e l'avvicinarsi delle riprese, e ovviamente, al tutto non possono che accompagnarsi rumor e teorie su cosa vedremo sullo schermo.

Tra questi ultimi, uno in particolare sta prendendo piede in questi giorni sul web: secondo alcuni fan, infatti, nel film con Ezra Miller potrebbe fare la sua comparsa la Batmobile della pellicola di Tim Burton con Michael Keaton.

Questo perché un designer di oggetti di scena che lavora anche per DC e Warner Bros. avrebbe condiviso sull'account Instagram di Picture Vehicles Ltd. un close up del veicolo.

Tuttavia, al momento si tratta appunto di una teoria del web, soprattutto visto che non c'è una chiara connessione tra la foto e il film di Flash.

Vero è che tutto è possibile, considerata anche la presenza di Keaton, ma voi che ne pensate? Fateci sapere nei commenti.