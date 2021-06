Flash, nel film con Ezra Miller ci sarà un cameo di Grant Gustin?

Dal set del film di Flash continuano ad arrivarci delle piccole grandi anticipazioni, come il logo ufficiale ufficiale cucito sul costume di Ezra Miller, ma sono anche tanti i rumor che circolano sul web circa chi farà una comparsata nella pellicola, e a quanto pare tra questi potrebbe esserci anche un'altra versione di Flash...

Proprio come fece lo scorso anno Ezra Miller nel crossover dell'Arrowverse Crisi sulle Terre Infinite, così Grant Gustin dovrebbe apparire per un cameo nel film diretto da Andy Muschietti.

O almeno, così riporta The Illuminerdi, secondo cui verrà presto "ricambiato il favore" con la produzione The CW, ribadendo ulteriormente come l'universo televisivo DC e quello cinematografico facciano entrambi parte dello stesso Multiverso.

Dopotutto, come aveva detto in precedenza lo stesso Andy Muschietti sul film di Flash "Questo film è un po' una cerniera, nel senso che presenta una storia che implica un universo unificato dove le iterazioni cinematografiche che abbiamo visto finora sono valide. È inclusivo perché vi dice che tutto ciò che avete visto esiste, e tutto ciò che vedrete esiste, nello stesso, unificato multiverso".

E anche lo showrunner di The Flash, Eric Wallace, si era detto entusiasta all'idea di un altro crossover in passato: "Mi piacerebbe tantissimo vedere Grant apparire in un qualche modo nella loro versione del film. È come se dicessi 'Sai che c'è? Ti do un paio di settimane libere'. Non so se lo faranno, ma io la butto lì. Perché so che Grant sarebbe entusiasta. Credo che si divertirebbe tantissimo".

Chissà quanto stravolta sarà la timeline dopo questa pellicola...

