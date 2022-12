Flash, il film con Ezra Miller cambia nuovamente data d'uscita: è un bene o un male?

C'è da cambiare ancora una volta il giorno dell'appuntamento con lo sfuggente Flash di Andy Muschietti, prossimo cinecomix DC Studios con protagonista il controverso Erza Miller che in queste ore ha cambiato nuovamente data d'uscita.

Fortunatamente per chi non vede l'ora di potersi assicurare un biglietto, comunque, Warner Bros ha deciso di anticipare la distribuzione di Flash, mandando avanti tutto di una settimana: invece di uscire il 23 giugno 2023, dopo il nuovo aggiornamento al calendario uscite di Warner Bros Discovery infatti The Flash adesso ha una data d'uscita fissata al 16 giugno 2023. Resta da vedere, ovviamente, se il film manterrà una volta per tutte questa data, e per un progetto rimandato così tante volte la garanzia non può esserci al momento.

Del resto la strada di The Flash è stata tra le più tortuose di sempre: previsto per la prima volta addirittura nel 2018, a forza di cambi di gestione nel team creativo prima e alla pandemia di covid-19 poi il film è stato rinviato tantissime volte, fino a novembre 2022 e poi ancora a giugno 2023. Ezra Miller ha interpretato per la prima volta Barry in Batman v Superman: Dawn of Justice nel 2016, per poi riprendere il ruolo del supereroe in Suicide Squad di David Ayer e in Justice League di Zack Snyder. Da allora, però, l'attore è stato sotto l'occhio dei media per comportamenti a dir poco non convenzionali, con le sue disavventure giudiziarie che hanno travolto a più riprese la produzione.

Nel frattempo, guardate il nuovo logo ufficiale di The Flash.