Flash, il film con Ezra Miller affronta il test screening del pubblico: ecco com'è andata!

Secondo quanto riportano i media nelle ultime ore, il nuovo film DC/Warner, Flash, diretto da Andy Muschietti, è stato sottoposto alla prova del pubblico, con un test screening ad hoc per cercare di capire la reazione degli spettatori al lavoro del regista di IT nel film con protagonista Ezra Miller nei panni di Barry Allen.

In base a quanto riporta Variety, pare che il primo film stand alone dedicato a Flash sia stato ben accolto dal pubblico nelle prime proiezioni di prova. Sul nostro sito trovate l'analisi del trailer di Flash, in attesa di scoprire ciò che accadrà nel film.



Ezra Miller ha interpretato per la prima volta il personaggio al fianco di Henry Cavill (Superman) e Ben Affleck (Batman) in Justice League, nel 2017. Muschietti aveva sottolineato che il film sarebbe stato un reboot del DCEU senza dimenticare i film del passato.



Sebbene i dettagli della trama siano ancora piuttosto scarsi, Flash si addentrerà pesantemente nel Multiverso ed esplorerà realtà alternative, con Ben Affleck pronto a tornare nel ruolo di Batman per un piccolo cameo insieme alla versione di Michael Keaton (Batman, 1989 e Batman - Il ritorno, 1992).



In una recente intervista, Andy Muschietti ha spiegato che questa trama sarà la base per i prossimi film DC:"È un po' un cardine, nel senso che presenta una storia che implica un universo unificato, in cui tutte le versioni cinematografiche che abbiamo visto in precedenza sono valide".



Warner Bros. è convinta che Flash è uno dei migliori film DC mai realizzati sinora. Sarà così anche per il pubblico in sala?