Flash, nel film DC ci sarà anche Cyborg? La nuova indiscrezione

Dopo le voci sulla presenza di Bane in un eventuale sequel di The Batman, ecco arrivare in rete un nuovo rumor sul DCEU, questa volta incentrato però sulla "linea principale" del franchise.

Stando a quanto riportato dall'insider Daniel Ritchman (via Heroic Hollywood), Warner Bros. aveva intenzione di includere il Cyborg di Ray Fisher nel film stand-alone di Flash. Tuttavia, a causa delle varie fasi di riscrittura che ha attraversato la pellicola, affidata ora alla regia di Andy Muschietti, Ritchman fa notare che questa informazione potrebbe non riguardare l'ultima versione del film.

Anticipato a giugno 2022 in seguito ai recenti cambiamenti nel calendario dello studio, Flash seguirà il velocista scarlatto apparso in Justice League in una storyline ispirata ad una delle miniserie a fumetti più amate degli ultimi anni, Flashpoint, scritta da Geoff Johns e disegnata da Andy Kuber.

Per quanto riguarda Cyborg, è stato confermato che Victor Stone sarà uno dei grandi protagonisti della Zack Snyder's Justice League, versione del film che al contrario di quella cinematografica prevede un ruolo centrale del supereroe all'interno della trama. La Snyder Cut, lo ricordiamo, verrà resa disponibile su HBO Max nel corso del 2021.

