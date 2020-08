Flash, il film di Andy Muschietti seguirà la timeline della Snyder Cut di Justice League?

Nonostante i vari rinvii e i cambi in sede di sceneggiatura e nomi in cabina di regia, sembra che tutto stia finalmente procedendo come da programma per il film interamente dedicato al Flash di Ezra Miller, che ricorderete ha fatto il suo esordio nel film Batman v Superman: Dawn of Justice di Zack Snyder; ma la nuova pellicola che timeline seguirà?

Visto l'entusiasmo generatosi attorno all'arrivo della Snyder Cut di Justice League, il cui esordio è previsto a un certo punto del 2021 su HBO Max, è plausibile ipotizzare che il film alla cui regia è stato confermato Andy Muschietti seguirà la timeline della Zack Snyder's Justice League. La ragione principale di questa supposizione risiede prevalentemente sul personaggio di Cyborg, che a quanto pare sarà centrale nell'economia della narrazione della Snyder Cut, a differenza della versione cinematografica del film in cui appariva solamente come un comprimario di secondo livello.

Il film, inoltre, dovrebbe includere alcuni elementi della storyline Flashpoint, in cui Barry Allen torna indietro nel tempo per impedire l'uccisione della madre e così facendo sconvolge la realtà che aveva conosciuto fino a quel momento; da qui la presenza confermata del Batman di Michael Keaton e quella recentemente annunciata di Ben Affleck, di ritorno nel personaggio dopo il disastroso - appunto - Justice League e i suoi problemi personali legati all'abuso di alcool.

In quella timeline nei fumetti, che Zack Snyder ricalca nei suoi film, l'eroe della situazione sarebbe proprio Cyborg e in questa storia non c'è appunto spazio per Superman. Muschietti ha così spiegato la sua idea: "Questo film è un po' una cerniera, nel senso che presenta una storia che implica un universo unificato in cui tutte le iterazioni cinematografiche che abbiamo visto fino ad ora sono valide. È inclusivo nel senso che sta dicendo che tutto ciò che avete visto finora esiste da qualche parte nel Multiverso DC, e anche tutto ciò che vedrai in futuro, tutto nello stesso Multiverso unificato".