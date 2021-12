Flash: nel film con Ben Affleck e Michael Keaton torna anche il Zod di Michael Shannon!

The Flash è attualmente in fase di post produzione sotto la guida del regista Andy Muschietti, ma in questi minuti è trapelata una notizia che farà di certo la gioia dei fan del DC Extended Universe: il ritorno di Michael Shannon come Generale Zod.

Il formidabile villain di Superman, interpretato da Shannon in Man of Steel di Zack Snyder e resuscitato come Doomsday in Batman v Superman: Dawn of Justice, a quanto pare ha ancora un ruolo da giocare nel franchise di Warner Bros: l'informazione è arrivata dal sito web della Warner Bros. UK, che illustrando il cast di The Flash ha elencato i nomi che seguono: Ezra Miller, Ron Livingston, Michael Keaton, Kiersey Clemons, Michael Shannon, Antje Traue, Sasha Calle e Ben Affleck.

Al momento non è chiaro se l'elenco fornito da Warner UK è frutto di un errore, ma il sito ha descritto così il film The Flash: "Ezra Miller interpreta Barry Allen, alias The Flash, che spinge i suoi superpoteri al limite nel primo lungometraggio standalone dedicato al supereroe DC".

La notizia, non ancora confermata ufficialmente dall'attore né dal regista, sarà sicuramente una gran sorpresa per il pubblico, dal momento che Michael Shannon in passato aveva parlato di un suo possibile ritorno nei panni di Zod esclusivamente sotto la guida di Snyder. Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti, che di certo non tarderanno ad arrivare.

The Flash uscirà nelle sale il 4 novembre 2022. Per altre letture, ecco le ultime dichiarazioni di Michael Keaton sul ritorno di Batman in The Flash.