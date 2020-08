Flash: una fanart raduna gli eroi DC, ci sono anche i Batman di Affleck e Keaton

Il film di Flash con protagonista Ezra Miller si preannuncia un'esperienza cinematografica da non perdere, considerando tutto ciò che è stato rivelato negli ultimi giorni sul Multiverso DC, e questo fan poster ci dà un'idea di quello a cui potremmo andare incontro.

Come già sappiamo, la storyline alla base della pellicola sarà Flashpoint, dando quindi per scontata la presenza di varie versioni di alcuni personaggi, un concept che è stato tenuto ben a mente nella realizzazione dell'artwork che trovate anche in calce alla notizia.

"Ogni tanto, qualsiasi fan dei fumetti ha i suoi momenti "E se...", in cui immagina possibili scenari per i propri personaggi preferiti. Soprattutto chi, come me, è cresciuto leggendoli. Abbiamo tutti i nostri preferiti, e abbiamo tutti le nostre incarnazioni preferite di quei personaggi. Praticamente, il tipo di supereroe dipende dagli sceneggiatori e dai disegnatori. E nei film, il concept è lo stesso" premette il digital artist Yadvender Singh Rana nel suo post di Instagram.

"Quando si tratta di un supereroe popolare come Batman, poi, tutti abbiamo un'opinione. Non darà il via a una guerra menzionando il mio preferito, perché la logica dietro questo lavoro è 'E se alcuni dei Batman di prima qualità venissero catapultati tutti nello stesso universo?'. Credo che sappiamo già tutti come sarà, visto che il film di Flash trasformerà questa fantasia in realtà"

Così l'artista combina non solo Superman (Henry Cavill), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller), ma anche i Batman di Ben Affleck e Michael Keaton, che come sappiamo torneranno nella pellicola diretta da Andy Muschietti, e il Batman di Flashpoint, Thomas Wayne (un ruolo che Jeffrey Dean Morgan spera da anni di poter ricoprire).

Sarà questa la line-up che vedremo anche nel film di Flash?

E voi invece, cosa ne pensate? Vi piace questo poster? Fateci sapere nei commenti.