Flash: i fan DC ora vogliono Elliot Page al posto dell'incontenibile Ezra Miller

I guai di Ezra Miller non si fermano e il mistero sullo stato di salute mentale dell'attore, sparito dalla circolazione, rischia di gettare discredito su un progetto sul quale DC Films e Warner Bros. puntano molto, ovvero il cinecomix The Flash.

Il futuro del personaggio nell'universo DC è incerto ma i fan hanno la soluzione: sostituire Ezra Miller con Elliot Page, star di The Umbrella Academy. In queste ore sui social si è scatenata una vera e propria campagna promozionale per sponsorizzare Page, che in effetti assomiglia non poco all'interprete di Barry Allen. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Ricordiamo che, nonostante la bufera mediatica scatenatasi in queste settimane, Warner Bros. non sostituirà Ezra Miller per il film The Flash con un nuovo attore, dato che il film - in uscita nel 2023 - è praticamente pronto e sarebbe troppo costoso rigirare tutte le scene del personaggio principale. Secondo quanto riportato, la major è comunque soddisfatta del film e al momento ha ancora in programma di farlo uscire nelle sale cinematografiche, scartando l'ipotesi di una 'ritirata strategica' attraverso una distribuzione come esclusiva su HBO Max, evidentemente anche per via dei costi elevati del progetto.

Ricordiamo che The Flash include anche i ritorni di Michael Keaton nei panni del Batman del Burton-Verse e Ben Affleck nei panni del Batman dello Snyder-Verse, oltre all'esordio di Sasha Calle nei panni di Supergirl e il ritorno di Michael Shannon come Generale Zod, il villain di Man of Steel. Diretto da Andy Muschietti, The Flash uscirà il 23 giugno 2023.