Flash: per i fan DC quella di Ezra Miller è già la peggiore versione di sempre

I recenti scandali che hanno colpito Ezra Miller sembrano aver convinto la Warner a non proseguire la collaborazione con l'attore dopo l'uscita di Flash, che a questo punto potrebbe avere uno dei destini più incerti nel panorama cinematografico, dato che lo studio dovrebbe distribuire un film il cui protagonista è molto poco apprezzato dai fan.

Adesso, i fan sembrano concordare praticamente tutti sul fatto che la versione del personaggio di Barry Allen fornita da Ezra Miller nei film in cui è apparso finora sia la peggiore mai vista sullo schermo. Un meme dei Griffin rispolverato da un utente su Reddit e che recita la battuta celebre: "Voi ragazzi vi comportate sempre come se pensaste di essere meglio di me", solo che al posto dei personaggi creati da Seth MacFarlane ci sono i vari Flash apparsi finora, compreso quello di Grant Gustin della serie televisiva in onda su The CW.

Come se non bastasse, alcuni fanno notare che dal meme è assente il Flash della serie televisiva anni '90 interpretato da John Wesley Shipp, a sua volta considerato comunque migliore di quello di Miller.

Mentre alcuni hanno preferito le vecchie iterazioni del Velocista Scarlatto, ci sono alcuni fan della DC che hanno apprezzato l'interpretazione di Miller di Barry Allen, in particolare in Justice League di Zack Snyder (parliamo della Snyder Cut). I fan sono anche contrariati dal fatto che la loro iterazione preferita di Flash sia interpretata da qualcuno con una pessima reputazione, ma hanno convenuto che la DC abbia preso la decisione giusta nel proseguire senza Miller.

Per chi non lo sapesse, Miller è stato al centro di eventi discutibili nell'ultimo periodo, ed è stato arrestato ben due volte nel corso del 2022 con l'accusa di aggressione di secondo grado. Dopo questi eventi sono emerse altre accuse secondo le quali l'attore avrebbe adescato una ragazza quando aveva soltanto 12 anni, somministrandole alcol e droghe per anni.