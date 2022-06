Flash, la fan art immagina Dylan O'Brien al posto di Ezra Miller nel nuovo film!

Flash dovrebbe uscire nelle sale il 23 giugno 2023 ma la situazione è piuttosto delicata a causa dei recenti problemi con la giustizia del protagonista, Ezra Miller, arrestato più volte alle Hawaii per presunte molestie e condotta inappropriata in un bar karaoke oltre ad una presunta aggressione ad un evento privato.

Miller è stato recentemente accusato anche di adescamento e minaccia di violenza contro una giovane donna, ora diciottenne, da quando quest'ultima aveva soltanto 12 anni. I fan da giorni si chiedono come si comporteranno Warner Bros. e DC e si è parlato anche di un recasting, per il film che vedrà il ritorno di Michael Keaton nel ruolo di Batman.



Tra chi sul web sta proponendo delle alternative a Miller, è spuntata una fan art di due immagini che mostrano la star di Maze Runner, Dylan O'Brien, come candidato adatto.

Nella fan art O'Brien indossa il celebre costume rosso di Flash, leggermente diverso da quello che dovrebbe vedersi nel film ma decisamente fedele ai fumetti.



I fan si sono chiesti: Ezra Miller sarà ancora Flash? Di sicuro ci sarà Keaton nei panni dell'Uomo Pipistrello, a decenni di distanza dal dittico cinematografico di Tim Burton:"Ricevetti una telefonata che mi diceva 'Vogliamo che tu legga qualcosa'. Ho solo pensato 'Certo che devi farlo!'".



Ezra Miller ha interpretato per la prima volta il ruolo di Flash in Justice League, per la regia di Zack Snyder.