Flash, Ezra Miller risponde alle accuse con messaggi criptici: 'Sono in un altro universo'

Le cose continuano ad andare di male in peggio per la star di The Flash Ezra Miller. Nelle ultime settimane sono emerse accuse secondo le quali Miller avrebbe adescato una diciottenne incontrata quando lei aveva solamente 12 anni e avrebbe passato anni a somministrarle alcol e droghe (oltre a usare la violenza) per controllare la ragazza.

Si dice che i tribunali stiano facendo di tutto per rintracciare i Miller al fine di notificargli i documenti, mentre i genitori della ragazza stanno provando a far emettere un ordine restrittivo contro l'attore per conto della figlia.

Ora, la star di Justice League ha apparentemente risposto a queste accuse con una serie di bizzarri post sulle storie di Instagram. Il primo contiene una didascalia che dice: "Non potete toccarmi... sono in un altro universo". Il successivo recita "Messaggio da un'altra dimensione", mentre il terzo mostra una figura dei cartoni animati che vomita e la didascalia: "Io che mi ricordo di come sono stato gentile quando avrei dovuto dire: 'Con chi c***o credi di parlare?'".

C'è poi un altro meme che implica che le persone hanno causato a Miller un mal di testa, mentre l'ultimo è una citazione sconclusionata che parla di "persone negative", "intenti nascosti" e "nemici nascosti".

Sebbene manchi ancora più di un anno all'uscita di The Flash nelle sale, è impossibile credere che la Warner Bros. possa distribuire questo film con Miller nei panni dell'uomo più veloce del mondo. Non è detto che l'intero progetto venga abbandonato, mentre girare daccapo tutte le scene di Barry Allen sarebbe probabilmente un incubo logistico (e molto costoso); tuttavia, avere un protagonista come Miller sembra infinitamente peggio al momento.