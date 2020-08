Flash, Ezra Miller nella nuova tuta Wayne Tech in questa fantastica fan-art

Una nuova entusiasmante fan art immagina come potrebbe apparire il Barry Allen di Ezra Miller nella nuova tuta tecnologica che vanterà in Flash, atteso cinecomic DC Films diretto da Andy Muschietti.

Durante il panel dedicato al cinecomic al DC FanDome, infatti, Muschietti ha rivelato che Barry riceverà una nuova tuta iper-tecnologica fornita da Bruce Wayne, anche se non è chiaro quale Bruce Wayne fungerà da fornitore: al momento infatti è già stata confermata la presenza di ben due diversi Batman in Flash, con Ben Affleck e Michael Keaton che riprenderanno i loro rispettivi ruoli.

Non è stato confermato quale dei due fornirà a Barry il nuovo equipaggiamento, ma essendo il Bruce Wayne di Affleck il primo mentore del giovane supereroe (nonché l'unico Batman che Flash avrà incontrato all'inizio del film) è possibile che l'onore spetterà a lui.

Tra l'altro lo stesso Zack Snyder, primo regista di Justice League e adesso atteso nel 2021 con la sua Snyder Cut, in precedenza aveva dichiarato che originariamente Batman avrebbe dovuto consegnare a Flash una tuta Wayne Tech proprio nel corso di Justice League, ma la sequenza venne scartata durante i rimaneggiamenti operati da Joss Whedon: con la Snyder Cut finalmente pronta per l'uscita il prossimo anno sotto forma di miniserie da quattro ore su HBO Max, chissà che i fan non possano saperne di più su questo misterioso costume.

Flash uscirà nel 2022. Per altri approfondimenti, ecco sette domande sul ritorno di Ben Affleck come Batman.