Flash, Ezra Miller contro il ... Ku Klux Klan?! 'Sparatevi in testa e uccidetevi'

In queste ore sta circolando un rete - pubblicato in via ufficiale sulla pagina Instagram dell'attore - in cui la star di Flash e Animali Fantastici Ezra Miller attacca pesantemente il Ku Klux Klan, la nota organizzazione di suprematisti bianchi degli Stati Uniti.

Il video, disponibile in calce all'articolo e girato da Miller dall'interno della sua auto (l'attore indossa anche un anello di Flash: a proposito, guardate il nuovo logo ufficiale di The Flash) sembra indirizzato al Ku Klux Klan situato a Beulaville, nella Carolina del Nord. Non è chiaro al momento cosa abbia spinto l'attore a realizzare e pubblicare video, che culmina con una minaccia canone esattamente velata:

"Questo è un messaggio per il Ku Klux Klan di Beulaville, Carolina del Nord: innanzitutto, ciao. Come state? Sono io. Ascoltate, se volete morire, vi suggerisco di uccidervi con le vostre stesse pistole, ok? Altrimenti continuate a fare esattamente quello che state facendo in questo momento -- e sapete di cosa sto parlando -- e poi, si, se è davvero quello che volete lo faremo noi al posto vostro. Ci sentiamo presto, ok? Ciao!" Il video è stato caricato su Instagram da Ezra Miller con la seguente didascalia: "Per favore, diffondete (schifoso!) questo video a tutti coloro che potrebbero essere interessati. Questo non è uno scherzo e anche se mi daranno del clown, per favore fidatevi e prendetelo sul serio."

Secondo l'Hollywood Reporter, non c'è un collegamento apparente tra Beulaville e il KKK: la cittadina nel 2019 aveva una popolazione di 1.533 abitanti.

In attesa di ulteriori informazioni sulla vicenda, guardate il nuovo fan poster di Flash ispirato a Doctor Strange in the Multiverse of Madness: il film uscirà il 4 novembre prossimo, ma Ezra Miller tornerà ad aprile con Animali Fantastici e I segreti di Silente.