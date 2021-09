Flash, Ezra Miller ha firmato con la DC per altri 2 film su Barry Allen?

I fan hanno recentemente ammirato Ezra Miller con il costume di Flash sul set del film dedicato al supereroe. L'uscita della pellicola è prevista per il 2022, ma nelle ultime ore è giunta un'altra novità: Miller avrebbe firmato anche per altri due film.

Dunque una trilogia quella che coinvolgerà il velocista della DC, la cui notizia è stata riportata dal sito giantfreakinrobot, che ha confermato di averla ricevuta da una fonte attendibile. Il Flash in uscita nel 2022 si concentrerà sulla storia del Flashpoint dei fumetti, nei quali Barry Allen usa le sue abilità per viaggiare nel tempo e fermare l'omicidio di sua madre. Un'azione che potrebbe avere conseguenze di un certo tipo.

Il film sarà l'addio definitivo di Ben Affleck al ruolo di Batman, un saluto che aprirà al ritorno di un attore che ben conosciamo. Infatti, dopo 30 anni, Michael Keaton vestirà i panni di Batman ancora una volta. L'attore era apparso per la prima volta nel ruolo di Bruce Wayne nel film di Tim Burton del 1989, e adesso, considerando che Flash ha a che fare con i viaggi nel tempo, potrebbe interpretare una versione più matura del personaggio.

La notizia della trilogia è davvero qualcosa di importante per i fan, che dopo aver visto Flash in Batman vs. Superman: Dawn of Justice, nei Justice League e nel Suicide Squad di Ayer, lo ritroveranno ancora. E probabilmente potrebbe essere una pedina importante nella creazione di un Universo DC più coerente a livello narrativo. Staremo a vedere.