Flash: Ezra Miller conferma il suo coinvolgimento nel film DC

Parlando dello stato dei lavori del film su Flash vi abbiamo raccontato dei possibili impegni per Ezra Miller soprattutto per quanto riguarda il nuovo Animali Fantastici. Intervistato da W magazine Korea sui suoi progetti futuri, però, l'attore ha rivelato senza alcun dubbio che parteciperà anche all'atteso stand-alone.

"Quelli che posso assolutamente confermarvi sono Animali Fantastici 3, il film di Flash, altre produzioni musicali con i Sons of an Illustrious Father - la band di cui faccio parte - e sarò anche impegnato con un nuovo progetto musicale a cui lavorerò da solo" ha confermato Miller durante l'intervista.

In attesa di una conferma ufficiale sul coinvolgimento di Andy Muschietti, regista di IT che si prenderà una piccola pausa dopo aver finito i suoi impegni con il secondo capitolo dell'adattamento, le ultime indiscrezioni hanno indicato gennaio 2020 come potenziale periodo di inizio delle riprese di Flash.

Nel 2020 Miller dovrà inoltre partecipare alla riprese di Animali Fantastici 3, nel quale dopo gli eventi del secondo capitolo ricoprirà un ruolo ancora più rilevante. La produzione del film dovrebbe partire nella primavera del 2020 in vista dell'uscita prevista per novembre 2021.

La sceneggiatura di Flash è stata affidata a Christine Hodson (Birds of Prey, Bumblebee) dopo che la Warner Bros. ha deciso di scartare anche lo script realizzato dallo stesso Miller insieme al fumettista Grant Morrison. Quanto attendete lo stand-alone? Fatecelo sapere nei commenti.