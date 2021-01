Flash, Danny DeVito tornerà nel ruolo del Pinguino? I dettagli

A distanza di quasi 30 anni dalla minacciosa emersione dalle fogne di Gotham City, il Pinguino di Danny DeVito potrebbe tornare sul grande schermo. Sembra che Warner Bros. sia intenzionata a riservare al personaggio un cameo in Flash di Andy Muschietti. Al momento si tratta soltanto di una voce ma l'ipotesi non è del tutto campata in aria.

Nel film di Muschietti tornerà infatti Michael Keaton nei panni di Bruce Wayne/Batman, al fianco di Ben Affleck nei panni di Batman del DC Extended Universe.

E secondo Daniel Richtman, Danny DeVito potrebbe tornare nei panni di Oswald Cobblepot, che nel BurtonVerse scomparve alla fine del sequel del 1992.



I dettagli sul coinvolgimento di Michael Keaton in Flash sono ancora nebulosi ma pare che gli possa essere riservato un ruolo 'alla Nick Fury', una sorta di mentore.

Inoltre Flash pare che ignorerà i due sequel successivi, Batman Forever con protagonista Val Kilmer e Batman & Robin con protagonista George Clooney, entrambi diretti da Joel Schumacher.

Walter Hamada ha dichiarato:"Il multiverso ci apre le porte per fare più crossover, per stabilire davvero questa idea che possa esserci un Flash in tv e un Flash nei film. Non devi scegliere l'uno o l'altro, puoi amare entrambi".

In questi giorni Ray Fisher prosegue la battaglia con Warner Bros. Ricordiamo che Cyborg non ci sarà in Flash perché il suo personaggio è stato eliminato dallo script.