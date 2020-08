Flash, Danny DeVito sul ritorno di Michael Keaton come Batman: 'È grandioso!'

Un paio di mesi fa il fulmine a ciel sereno: Michael Keaton in trattative per tornare come Batman nel film di Flash. Ovviamente, la notizia ha piacevolmente sorpreso il fandome DC, che è ora in trepidante attesa di conferme. Ma cosa ne pensa la sua ex co-star di Batman Returns, Danny DeVito?

Intervistato dal sito Comicbook in occasione dell'uscita su Disney+ di The One and Only Ivan, pellicola in cui recita al fianco di Bryan Cranston, Helen Mirren, Angelina Jolie, Sam Rockwell e Brooklyn Prince, l'attore interprete di Oswald Cobblepot a.k.a. Il Pinguino nel film di Tim Burton ha dichiarato in merito: "Credo sia grandioso. La trovo una serie fantastica, una storia meravigliosa e davvero divertente da girare, ci vuole una grande energia".

E continua, elogiando poi il regista di Batman Returns: "Ho adorato interpretare Oswald Cobblepot , e adoro Tim Burton. Abbiamo lavorato a cinque film insieme. Non vedo l'ora che se ne esca con il suo prossimo film, quale che sia il progetto che ci permetterà di lavorare ancora insieme".

E chissà davvero in quale altro film di Burton rivedremo sia DeVito, che Michael Keaton (l'ultimo è stato il remake live-action di Dumbo del 2019). Magari proprio Flash con i suoi paradossi temporali e possibili realtà alternative?

E voi, che ne pensate? Fateci sapere nei commenti.