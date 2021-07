Flash, tutte le curiosità su Batman e Supergirl nel nuovo film DC: il video

Nel nuovo video confezionato dai ragazzi di Everyeye Plus dedichiamo la nuova produzione all'attesissimo The Flash di Andy Muschietti, stand-alone non proprio solista incentrato sulla stria della Saetta Scarlatta DC di Ezra Millere dove ormai sappiamo compariranno diversi e importantissimi comprimari come Batman e Supergirl.

Michael Keaton e Ben Affleck torneranno nei panni dei rispettivi Batman e guideranno Barry in questo viaggio ispirato al fumetto Flashpoint di Geoff John in cui il velocista scarlatto si trova in un universo DC alterato. Kiersey Clemons vestirà i panni di Iris West nel film mentre Maribel Verdú interpreterà Nora Allen.



Inoltre, come visto anche dalle primissime foto dal set, Sasha Calle veste all'interno del racconto il costume di Supergirl, una versione che però non è ancora chiaro a quale universo apparterrà, anche se stando a molte speculazioni dovrebbe essere parte integrante di quello DCEU, forse in viaggio nel Multiverso insieme al Flash di Ezra Miller.



The Flash è atteso nelle sale cinematografiche americane il 4 novembre 2022. Le riprese procedono con buona tabella di marcia e dovrebbero terminare in autunno. Cosa ne pensate? Quanto state aspettando questo nuovo cinecomic DC? Fatecelo sapere nei commenti.



Per ulteriori dettagli sul progetto vi rimandiamo al video leak di The Flash che svelerebbe diversi e intriganti dettagli sulla storia e sui personaggi.