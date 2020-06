Flash: cosa significa il ritorno di Michael Keaton nei panni di Batman?

Dopo le incertezze sul DCEU legate allo sviluppo di progetti standalone come Joker e The Batman, con la sua ultima mossa a sorpresa Warner Bros potrebbe aver finalmente svelato i suoi nuovi piani per l'universo condiviso.

Negli ultimi giorni, infatti, lo studio ha avviato le trattative per riportare Michael Keaton nei panni di Batman. Se tutto andrà come previsto, l'attore apparirà nel Flash con protagonista Ezra Miller e, stando alle indiscrezioni, potrebbe ricoprire il ruolo anche in futuri progetti targati DC Film: una sorta di Nick Fury

Trattandosi esplicitamente del Batman che abbiamo visto e amato nei due film di Tim Burton, il debutto del personaggio nel nuovo universo cinematografico può significare solo una cosa, Multiverso: abbiamo approfondito questa possibilità nel nostro ultimo video, che potete visionare comodamente nella parte alta dell'articolo o sul canale YouTube di Everyeye Plus.

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere un multiverso cinematografico basato sui fumetti DC? Fateci sapere la vostra, come sempre nello spazio dedicato ai commenti. Nel frattempo, vi ricordiamo che Flash sarà diretto da Andy Muschietti (IT) e potrebbe entrare in produzione già nei prossimi mesi, quando lo studio avrà risolto i problemi legati alle misure di sicurezza. L'uscita del film è fissata al 2 giugno 2022.