Flash, confermati i viaggi nel tempo: tutte le novità sul film con Ezra Miller

L'acclamato regista dei moderni capitoli di IT Andy Muschietti ha appena dato la più sensazionale delle notizie: nel suo primo stand-alone movie Flash viaggerà indietro nel tempo. Quali conseguenze ci saranno? Ecco tutte le ultime novità dal set con Ezra Miller.

Le informazioni rivelate, per quanto telegrafiche, han no svelato alcuni dei dettagli fondamentali della pellicola: "È una storia sui viaggi nel tempo: Flash torna indietro per cercare di salvare sua madre", ha detto Muschietti. "È un film d'azione spettacolare, ma ha un grande cuore".

Non solo lo vedremo alle prese con viaggi temporali, ma a quanto pare il cinecomic seguirà le orme del fumetto creato da Geoff Johns (storia) ed Andy Kubert (disegni): Barry Allen stravolgerà infatti l'intero universo pur di salvare sua madre Nora, morta quando lui era solo un bambino. Nella storia stampata il velocista DC si ritrovava in una linea temporale parallela in cui suo padre, Henry, è deceduto per un infarto e l'intera Justice League non è mai esistita. Persino di Superman non sembra esserci alcuna traccia. Nel fumetto personaggio chiave sarebbe invece Batman, che riproveremo più anziano e decisamente ostile, e con questa rivelazione sembra essersi aperto anche un primo spiraglio sul ritorno di Michael Keaton nei panni del Cavaliere Oscuro.

Una storyline simile apre ad una vero e proprio reboot del DCEU, che potrebbe essere quanto mai provvidenziale per ripartire dopo l'arresto forzato dei lavori di Zack Snyder. Resta adesso da scoprire se Ezra Miller darà vita ad un Flashpoint definitivo o se, nel finale, Barry tornerà nel futuro da cui era partito e quali saranno le possibili conseguenze del suo viaggio.

Ad oggi, tutto quello che sappiamo è che il Flash di Muschietti non riprenderà la guerra tra Atlantidei ed Amazzoni e dopo quest'annuncio attendiamo più avidi che mai nuovi aggiornamenti.