Flash, il cinecomic con Ezra Miller preparerà l'addio del Superman di Henry Cavill?

Nella giornata di ieri è stato confermato che Michael Keaton potrebbe tornare come Batman in Flash, cinecomic DC Films diretto da Andy Muschietti e con protagonista Ezra Miller in arrivo nel 2022.

Il film, che ruoterà intorno a viaggi nel tempo e all'esplorazione di dimensioni alternative, potrebbe risolvere il problema Batman che affligge il DC Universe, ma allo stesso tempo secondo ComicBook fornirebbe un'uscita di scena perfetta per il Superman di Henry Cavill.

A maggio è stato riferito che Cavill era in trattative per riprendere il ruolo di Clark Kent nei futuri progetti della Warner Bros. Pictures, ma piuttosto che avere un film stand-alone come il tanto atteso Man of Steel 2 godrà di una rilevanza simile a quella di Hulk nel Marvel Cinematic Universe, insomma con ruoli di supporto. La notizia, riportata dai più importanti organi di stampa hollywoodiani e quindi da considerarsi ufficiale, sottolineava però che l'accordo non era ancora stato trovato e che il personaggio non era stato incluso nelle sceneggiature dei film pronti ad iniziare le riprese, ovvero Black Adam e The Flash.

Secondo ComicBook il cinecomic con Ezra Miller potrebbe semplicemente risolvere la questione sfruttando i suoi viaggi temporali: l'evento DC Comics del 2011 intitolato "Flashpoint", che ispirerà il film di Muschietti, si risolveva con la creazione di una nuova realtà DC, leggermente diversa dalla precedente. La teoria, che parte dal presupposto che Cavill non tornerà più nel DC Extended Universe, vede la realtà dell'universo cinematografico modifica da Flash: in pratica Superman esisterà ancora, semplicemente non sarà più interpretato da Cavill.

