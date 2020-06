Flash, il cinecomic con Ezra Miller potrebbe introdurre Batman Beyond: ecco come

Batman Beyond è stata una delle serie animate più apprezzate della Warner/Dc e se siete cresciuti tra la fine degli anni '90 e l'inizio dei 2000 ve la ricorderete sicuramente con un certo affetto. A quanto pare il nuovo film su Flash potrebbe probabilmente spianare la strada proprio a un adattamento cinematografico della serie.

Se è vero come sembra che la trama del film di Andy Muschietti dovrebbe rimandare alla storyline Flashpoint, iconica nel mondo dei fumetti della DC, questa potrebbe davvero porre le basi per un adattamento di Batman Beyond magari con Michael Keaton nei panni di un Cavaliere Oscuro ormai invecchiato che addestra il suo successore sotto il cappuccio.

Scartata l'idea di utilizzare il Batman di Thomas Wayne interpretato da Jeffrey Dean Morgan, il film di Flash vedrà il ritorno di Keaton nei panni di Batman e quindi andrà a sostituire definitivamente il Batman di Ben Affleck all'interno del DC Extended Universe, con invece Robert Pattnson e il suo The Batman a costituire un film completamente slegato da questo universo, un po' come il Joker di Todd Phillips.

Saranno cancellati completamente gli eventi di Batman Forever e Batman & Robin, e scopriremo cosa è successo al Bruce Wayne/Batman di Keaton da quando la sua strada ha incrociato quella di Catwoman e il Pinguino in Batman - Il ritorno. Il finale di Flash, appunto se la storia adattata dovesse essere quella di Flashpoint, dovrebbe prevedere il ritorno alla normalità per Barry Allen, o quasi. Non dovrebbe essere difficile mettere Terry McGinnis sul radar di Bruce Wayne e dare il via al futuro Batman Beyond.

E' vero, gli interpreti di Batman sono al momento già troppi, ma Terry McGinnis potrebbe agevolare un'interpretazione originale e inedita per il personaggio...