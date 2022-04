Flash, caso Ezra Miller: Warner non ha convocato nessuna riunione d'emergenza

La notizia dell'arresto di Ezra Miller ha sconvolto non poche persone, tra le quali quelle direttamente coinvolte nell'industria cinematografica, poiché la star ha due enormi blockbuster in uscita con Warner Bros., ovvero Animali Fantastici 3 e il cinecomic Flash, quest'ultimo già rinviato al 2023 ancor prima della sfortunata notizia.

Qualche giorno fa, nelle ore successive alla diffusione della notizia, un report di Rolling Stone aveva indicato come Warner avesse convocato una riunione d'emergenza tra gli executive per discutere il futuro di Ezra Miller allo studio, congelando di fatto tutti i suoi progetti in fase di sviluppo. Adesso, tuttavia, un altro report diffuso da IGN ha smentito tutto, affermando che la Warner non ha mai convocato nessuna riunione d'emergenza sull'attore. La riunione non avrebbe mai avuto luogo e tutto sarebbe stato definito come "un'esagerazione".

Al momento attuale, nessuna delle parti coinvolte, né Warner Bros. né Miller, hanno commentato pubblicamente queste notizie. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi.

Nel frattempo, i fan hanno fatto sentire la propria voce sui social, suggerendo Grant Gustin come sostituito di Miller e, quindi, come nuovo Flash del DC Extended Universe. Un'ipotesi simile non sarebbe del tutto impossibile da realizzare: è vero che le riprese di Flash si sono ormai concluse, ma a giudicare dalla natura stessa della storia, che coinvolgerà i viaggi nel tempo, Warner potrebbe pensare a programmare delle riprese aggiuntive per rimpiazzare Miller con un'ultima scena da inserire nel finale della pellicola e come conseguenza dei viaggi temporali di Flash.

The Flash è stato rinnovato per la Stagione 9 di recente e Gustin è probabilmente quanto di più vicino ci sia alla controparte cartacea del velocista scarlatto. Staremo a vedere cosa deciderà di fare la Warner.