Flash cancellerà i film di Zack Snyder? Batgirl e Supergirl per una nuova Justice League

Dopo le recenti foto di Gal Gadot come Wonder Woman emerse sui social grazie ad un post dell'attrice, continuano le indiscrezioni su The Flash, attesissimo nuovo cinecomic DC diretto da Andy Muschietti.

E sono indiscrezioni sicuramente destinate a far discutere, anzi, che già stanno facendo discutere i fan del DCEU: secondo quanto riferito, infatti, The Flash servirà da reboot del franchise e cancellerà gli eventi dei film diretti da Zack Snyder, rimuovendo in corso d'opera gran parte dei membri della squadra della Justice League: ciò vuol dire che gli eventi di Man of Steel, Batman v. Superman: Dawn of Justice e Justice League di Zack Snyder saranno decanonizzati, col Flash di Ezra Miller che formerà una nuova Justice League.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, il celebre account di leak e rumor MyTimetoShine - che in precedenza aveva anticipato parecchi punti chiave della trama di Spider-Man: No Way Home -sostiene che alla fine di The Flash Barry Allen formerà una nuova lega insieme a Supergirl, Batgirl e Shazam. Addirittura il regista del franchise con Zachary Levi, David Sandberg, è intervenuto sulla faccenda sentendosi evidentemente chiamato in causa: in un post - sempre disponibile in basso - Sandberg ha cercato di minimizzare l'indiscrezione, replicando con una battuta.

Cosa c'è di vero? Per il momento è impossibile stabilirlo. Quel che è certo, in ogni caso, è che se la Warner Bros. avesse intenzione di fare tabula rasa del proprio universo narrativo e ricominciare grossomodo da zero, The Flash sarebbe il film perfetto per questa operazione simil-reboot. Dopotutto, la storia del film sarà in larga parte basata sul viaggio attraverso i multiversi, con Michael Keaton e Ben Affleck che torneranno entrambi come Batman: e in effetti la conferma ufficiale della presenza di Michael Keaton nel cast di Batgirl la dice lunga sulla fine del ciclo di Ben Affleck, un fedelissimo di Snyder.

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti. The Flash uscirà il 4 novembre prossimo.