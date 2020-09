Flash, il cameo del Cyborg di Ray Fisher sarà brevissimo: i dettagli

Procedono i lavori di pre-produzione di Flash, il film incentrato sul personaggio di Ezra Miller e appartenente al DC Extended Universe che dovrebbe resettare completamente quanto visto finora sul grande schermo. Oggi emergono nuovi dettagli per quanto riguarda il coinvolgimento di Ray Fisher di ritorno nei panni di Cyborg.

Secondo le ultime indiscrezioni, il coinvolgimento di Ray Fisher nella pellicola sarebbe attualmente congelato a causa delle inchieste che la Warner sta svolgendo nei suoi confronti e nei confronti delle accuse da lui lanciate contro Joss Whedon; secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, infatti, quello che avrebbe dovuto essere un ruolo molto ampio di Cyborg in Flash sarà ridotto in maniera consistente (si parla giusto di tre scene in tutto). Lo studio, infatti, avrebbe esercitato un'opzione nelle negoziazioni del prezzo, con i rappresentanti di Fisher a chiedere un raddoppio della cifra prevista e con la Warner a rifiutare categoricamente queste negoziazioni.

Non è la prima volta che le trattative tra Warner e Fisher si bloccano, un po' di tempo fa The Wrap riportò che lo studio non aveva avuto più notizie dall'attore da quando gli offrirono di partecipare in un cameo alla pellicola su Flash lo scorso giugno.

Le riprese di Flash sono previste per il prossimo anno ed è stata confermata la presenza di Ben Affleck e Michael Keaton, che riprenderanno rispettivamente i panni della propria versione di Bruce Wayne/Batman. Non è chiaro se con "altri membri della Justice League" Warner si riferisca semplicemente ad Affleck e Ezra Miller o ad altre star del team come Henry Cavill, Gal Gadot o Jason Momoa.

Secondo le ultime novità, inoltre, Ben Affleck tornerà come Batman anche per le riprese aggiuntive di Zack Snyder's Justice League, da poco confermate.