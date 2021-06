Flash: ecco il Bruce Wayne di Michael Keaton e Supergirl in costume! Le foto

Dopo averla vista in azione da lontano in video dal set di Flash, nuova pellicola DC diretta da Andy Muschietti e incentrata sull'eroe di Ezra Miller, ecco arrivare finalmente in rete uno sguardo ravvicinato a Sasha Calle nei panni di Supergirl.

Come potete vedere in calce alla news, l'immagine mostra da vicinissimo l'attrice di The Young and The Restless nel ruolo di Kara Danvers con indosso il suo costume da supereroina, a cui avevamo già dato un'occhiata grazie al logo di Supergirl condiviso dal regista nei giorni scorsi.

Sempre in queste ore, come segnalato da vari siti americani, sono stati fotografati a Londra anche il protagonista Ezra Miller e Michael Keaton, quest'ultimo immortalato per la prima volta sul set nei panni di Bruce Wayne/Batman.

Inoltre, Miller è stato avvistato durante le riprese di una scena in compagnia di Kiersey Clemons, attrice ingaggiata per la parte di Iris West e già apparsa nei panni del personaggio nel corso di Zack Snyder's Justice League.



Che ve ne pare di queste prime foto dal set? Vi convince il look dei personaggi? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo vi ricordiamo che, oltre a Keaton, è stato confermato il ritorno di Ben Affleck nel ruolo del Cavaliere Oscuro, che dunque potrebbe essere protagonista di uno dei prossimi scatti "rubati" dal set della pellicola.