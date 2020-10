Flash, Billy Crudup in trattative per unirsi al cast del film con Ezra Miller

Secondo quanto riportato da Variety, Billy Crudup è entrato in trattative con Warner Bros. per riprendere i panni del Dr. Henry Allen nel film standalone dedicato al Flash di Ezra Miller.

Premiato di recente con l'Emmy per il miglior attore non protagonista in una serie drammatica grazie alla sua performance nella serie Apple The Morning Show, l'attore ha già interpretato il padre di Barry Allen in Justice League e si era avvicinato al progetto quando era stato affidato al regista Rick Famuyiwa, salvo poi abbandonarlo in seguito al primo cambio di timone.

Ora però il film sembra finalmente pronto a partire sotto la guida di Andy Muschietti (IT, IT - Capitolo 2), con l'inizio delle riprese previste per il prossimo marzo in vista dell'uscita fissata a giugno 2022. La storia del film, lo ricordiamo, sarà ispirata a Flashpoint permetterà dunque di incontrare diverse versioni dei supereroi DC grazie agli universi paralleli: è già confermato il ritorno di Ben Affleck e Michael Keaton nei panni dei rispettivi Bruce Wayne/Batman.

Tornando a Crudup, l'attore negli ultimi anni ha preso parte a pellicole quali Spotlight, Jackie, 20th Century Men, Che fina ha fatto Bernadette? e Dopo il matrimonio. Cosa vi aspettate dal suo ruolo nel film DC? Fatecelo sapere nei commenti.