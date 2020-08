Flash, Ben Affleck tornerà come Batman assieme a Michael Keaton!

Sì, è proprio così: Ben Affleck tornerà a vestire i panni di Batman, e lo farà nello stesso film in cui comparirà anche Michael Keaton, ovvero il Flash diretto da Andy Muschietti.

È proprio il regista di IT a dichiararlo ai microfoni di Vanity Fair.

Parlando dell'interpretazione di Ben Affleck, Andy Muschietti afferma infatti che "Il suo Batman presenta una dicotomia che è davvero forte, ovvero la sua mascolinità (per via del suo aspetto, la sua imponente figura, la sua mascella) unita alla sua vulnerabilità. Sa come portare in vita il personaggio dentro e fuori, e ha solo bisogno di una storia che gli permetta di mostrare questo contrasto, questo equilibrio".

E anticipa: "Sarà una parte notevole dell'impatto emotivo del film. Le interazioni e il rapporto tra Barry e il Bruce Wayne di Ben Affleck porteranno un livello emotivo inedito a questa pellicola". Dopotutto, è lui Batman per il Barry di Miller: "Per lui è il Batman originale. È il punto di partenza. È parte di quello stato inalterato prima che possiamo partire all'avventura con Barry. C'è della familiarità".

Continua poi asserendo che "È il film di Barry, è la storia di Barry, ma i loro personaggi sono più collegati di quel che possiamo pensare. Hanno entrambi perso le loro madri a causa di un assassinio, e questo è uno dei tramiti emotivi del film. È qui che Batfleck entra in gioco".

Ma come rivela il magazine, quello di Affleck non sarà l'unico Batman che vedremo.

Il film ci presenterà diverse iterazioni di alcuni eroi appartenenti alle realtà parallele, in vero stile Flashpoint, e il Batman di Michael Keaton sarebbe confermato essere tra questi.

Il film di Flash uscirà nelle sale a giugno 2022, e tra pochissimi giorni ci aspetta un panel dedicato proprio alla pellicola in occasione del DC FanDome, in cui ci verranno sicuramente rivelati ulteriori dettagli.