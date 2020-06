Flash e il Batman di Michael Keaton si erano già incontrati in Batman Returns: ecco quando

La notizia del probabile ritorno di Michael Keaton nei panni di Batman nel prossimo Flash ha momentaneamente permesso ai fan di accantonare tutti i dubbi sul futuro del protagonista Ezra Miller, concentrandosi sulla possibilità di rivedere finalmente sul grande schermo una delle incarnazioni più amate del giustiziere di Gotham.

Per Keaton si tratterà dunque della sua prima interazione con il suo collega del DC Extended Universe... O forse no! Già, perché non tutti ricordano che il Batman interpretato dalla star di Birdman e l'uomo capace di viaggiare alla velocità della luce si erano già incontrati in passato.

Quando? Beh, considerate le poche apparizioni del Bruce Wayne di Keaton la scelta è molto ristretta: il film in questione è Batman Returns, sequel firmato sempre Tim Burton del precedente Batman. Durante la scena di un'elegante festa in maschera, infatti, vediamo di sfuggita un singolare personaggio con un elmetto piuttosto riconoscibile.

Pare, dunque, che il soggetto in questione fosse effettivamente Flash, ma nella versione di Jay Garrick (e non quella di Barry Allen a cui oggi siamo abituati). Insomma, a questo punto possiamo dire che la scelta di far ricomparire il personaggio di Keaton proprio in Flash sia stata tutt'altro che casuale! Pare, comunque, che nel caso in cui dovessero sorgere problemi con Keaton potrebbe essere il Batman di Christian Bale ad apparire in Flash.